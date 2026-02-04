تعليم القليوبية تعلن موعد ومقر تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، والتي جرى اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 77.5%، وُصفت بأنها أقل من معدلات النجاح خلال الأعوام الماضية.

وأكدت المديرية أن تلقي طلبات التظلم سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، على أن يتم إخطار الطالب وولي أمره لاحقًا بموعد الحضور للاطلاع على أوراق الإجابة عقب تقديم الطلب.

وأوضحت أن الاطلاع على أوراق الإجابة يتم بمقر لجنة التظلمات بمدرسة 25 يناير بمدينة بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك بحضور الطالب وولي أمره فقط، مع ضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر وصورة من رقم جلوس الطالب.

وأضافت المديرية أنه عقب الاطلاع، يقوم ولي الأمر بتحرير تقرير بالملاحظات الخاصة بورقة الإجابة، مع التشديد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل مقر اللجنة.

وأشارت إلى أنه في حال أحقية الطالب في تعديل الدرجات بعد فحص التظلم، يتم إرسال نتيجة التظلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يتم تعديل الدرجات المستحقة فقط وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.