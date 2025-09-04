قبل أيام من طرح آيفون 17.. ما سعر ساعة أبل Ultra 3 الفاخرة؟

وكالات

تكشف شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، إلى جانب الجيل الثالث من ساعتها الفاخرة Apple Watch Ultra 3، التي ستخلف Ultra 2، إذ تتجه الأنظار إلى حدث "أبل" الكبير في سبتمبر.

وبينما تثار التوقعات حول ارتفاع أسعار آيفون هذا العام، لكن يبدو أن "أبل" ستُبقي سعر ساعتها المتينة كما هو دون زيادة.

وتشير معظم التسريبات إلى أن سعر Apple Watch Ultra 3 سيبدأ من 799 دولارًا، تمامًا مثل Ultra 2، مع استمرار خيار النسخة الأغلى المزودة بسوار التيتانيوم الذي يصل سعره إلى 899 دولارًا.

وبهذا تحافظ أبل على سياستها في تثبيت سعر هذه السلسلة للعام الثالث على التوالي، رغم أنها بالفعل واحدة من أغلى الساعات الذكية في السوق.

وفي المقابل، تواصل "سامسونج" تسويق ساعة Galaxy Watch Ultra 2 التي طُرحت هذا الصيف بسعر 649 دولارًا، دون تغييرات كبيرة عن الجيل الأول.

أما "جوجل" فليس لديها نسخة Ultra حتى الآن، وتكتفي بطرح Pixel Watch 4 التي تبدأ من 349 دولارًا فقط، وفقا للعربية.

ولمن لا يستطيع دفع السعر الكامل، توفر "أبل" وشركات الاتصالات الأمريكية برامج استبدال تتيح خصومات كبيرة عند تسليم ساعة قديمة أو عند شراء هاتف جديد مع الساعة، وهو ما قد يجعل امتلاك Ultra 3 أسهل.

ورغم عدم وجود تغييرات جذرية، فإن الشائعات تتحدث عن شاشة أكبر بفضل حواف أنحف، ومعالج أسرع، وسطوع أعلى.

كما يرجح أن تضيف "أبل" خيارات اتصال متقدمة، مثل دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال نداءات استغاثة، ودعم شبكات 5G.

من الواضح أن الساعة موجهة لعشاق الأنشطة الخارجية والرياضيين الذين يبحثون عن متانة عالية وعمر بطارية أطول.

أما المستخدم العادي، فقد يكتفي بسلسلة Apple Watch Series 11 المنتظر الإعلان عنها في 9 سبتمبر، بسعر يبدأ من 399 دولارًا فقط.