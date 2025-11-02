سعر ومواصفات هاتف "Realme 15 5G"

وكالات

لفتت Realme أنظار محبي التقنية بهاتفها الجديد الذي صممته ليكون من بين أفضل الهواتف الخلوية التي تعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية "5G".

حصل هاتف realme 15 5G على هيكل بأبعاد "162.3/76.2/7.7" ملم، وزنه 187 ج، وأتى محميا من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

شاشته أتت من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها "1280/2800" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 453 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة "50+8" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، بينما يبلغ سعر الهاتف في مصر 14,490 جنيها.