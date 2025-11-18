أعلنت شاومي عن إصدار هاتفها الجديد Xiaomi 17 Pro Max أواخر سبتمبر 2025 والذي يزن الهاتف 219 جرامًا بسمك 8 ملم ويعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3 .

يتميز هاتف " شاومي 17 برو ماكس" بجسم زجاجي من Dragon Crystal Glass 3 مع إطار من الألومنيوم ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة ويضم شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة بدقة 1200 × 2608 بكسل تدعم 120 هرتز وتقنية Dolby Vision وHDR10+ وتصل سطوعها إلى 3500 شمعة.

ويحتوي هاتف Xiaomi 17 Pro Max على شاشة ثانوية على ظهر الهاتف بمقاس 2.9 بوصة لدعم الإشعارات والمميزات المتقدمة.

ويشغل الهاتف معالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس بمعمارية 3 نانومتر ثماني النواة مع وحدة معالجة رسومات Adreno 840 ويأتي مع خيارات متعددة للذاكرة الداخلية من 512 جيجابايت حتى 1 تيرابايت ويدعم تقنية UFS 4.1 لتسريع الأداء ويعطي الهاتف تجربة سلسة للألعاب والتطبيقات الثقيلة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة تشمل عدسة واسعة وعدسة للتقريب البصري 5x وعدسة فائقة الاتساع وتدعم الكاميرات تصوير فيديو 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية و4K بمعدلات تصل إلى 120 إطارا كما تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل تصوير فيديو 4K و1080 بكسل مع HDR10+ وتثبيت إلكتروني للصورة.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو تدعم Dolby Atmos ويقدم صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز كما يدعم الواي فاي من الجيل السابع وبلوتوث 5.4 مع مجموعة كاملة من بروتوكولات الصوت كما يشمل نظام تحديد المواقع العالمي GPS وGLONASS وGalileo وBDS وQZSS ويدعم تقنية الاتصال قريب المدى UWB ومنفذ USB Type-C 3.2

بطارية Xiaomi 17 Pro Max

يأتي الهاتف مزودا ببطارية 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع 100 واط والشحن اللاسلكي 50 واط والشحن العكسي اللاسلكي 22.5 واط لتلبية الاستخدام المكثف على مدار اليوم، بينما يتوفر الهاتف بعدة ألوان منها الأسود والأبيض والأرجواني والأخضر.