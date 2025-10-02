مواصفات وأسعار سلسلة هواتف شاومي 17 بعد تحقيقها مبيعات قياسية

أعلنت شركة شاومي أن سلسلة هواتف Xiaomi 17 التي أطلقتها مؤخرا حققت مبيعات تجاوزت المليون وحدة خلال يومين فقط من إطلاقها في السوق الصينية، وفقا لتقرير نشره موقع GizmoChina.

وكشف لو وي بينغ، الشريك والرئيس في مجموعة شاومي، أن الشركة شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وتعمل الآن على زيادة الإنتاج لمواكبة اهتمام المستهلكين.

وأشار التقرير إلى أن طراز Pro Max شكل أكثر من نصف إجمالي المبيعات، يليه طراز Pro، فيما تجاوز سعر كلا الجهازين 6000 يوان "حوالي 840 دولارا".

رغم النجاح الكبير، تعرضت سلسلة Xiaomi 17 لانتقادات بسبب غياب خيار سعة 1 تيرابايت في النسخة القياسية عند الإطلاق.

وأكدت الشركة أنها ستطرح نسخة 1 تيرابايت رسميا للبيع ابتداء من 5 أكتوبر بسعر 5299 يوان "حوالي 745 دولارا"، أي أقل بمقدار 200 يوان مقارنة بإصدار مشابه من Xiaomi 15.

وأكد وي بينغ أن سلسلة Xiaomi 17 تفوقت بالفعل على سلسلة Xiaomi 15 من حيث سرعة المبيعات، مع توقع تجاوز حجم المبيعات الإجمالي للجيل السابق.

تصميم ومواصفات Xiaomi 17

يأتي الهاتف الأساسي Xiaomi 17 بوزن 191 جرام وأبعاد 151.1×71.8×8.1 مم، مع إطار من الألومنيوم وزجاج مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68. الهاتف يدعم شريحتي اتصال 5G، لكنه لا يدعم بطاقة ميموري خارجية.

شاشة ومعالج Xiaomi 17

شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K وسطوع 3500 شمعة، بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، مع دعم Dolby Vision وHDR10+.

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثماني النواة بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 840 وواجهة HyperOS 3 المبنية على Android 16.

كاميرات Xiaomi 17

كاميرا سيلفي 50 ميجابكسل تدعم تصوير 4K60.

ثلاث كاميرات خلفية بالتعاون مع لايكا

الرئيسية 50 ميجابكسل مع مثبت بصري

Telephoto 50 ميجابكسل للتقريب حتى 2.6X.

Ultra Wide 50 ميجابكسل بزاوية واسعة.

دعم تصوير فيديو 8K مع HDR وDolby Vision.

بطارية Xiaomi 17

بطارية Silicon Carbon بسعة 7000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع 100 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والعكسي 22.5 واط.

سماعات Stereo بدعم Dolby Atmos، وبصمة Ultrasonic أسفل الشاشة، دعم NFC ومستشعر IR Blaster.

أسعار Xiaomi 17

النسخة 256 جيجابايت + 12 جيجابايت رام: 630 دولار.

النسخة 512 جيجابايت + 16 جيجابايت رام: 700 دولار.

مواصفات Xiaomi 17 Pro

نفس مواصفات النسخة العادية مع شاشة خلفية 2.7 بوصة LTPO AMOLED لعرض الإشعارات وخلفيات AI.

خيار ذاكرة داخلية 1 تيرابايت.

كاميرا Telephoto للتقريب 5X حقيقي.

بطارية 6300 مللي أمبير.

سعر Xiaomi 17 Pro

من 700 دولار حتى 840 دولار للنسخة الأعلى.

مواصفات Xiaomi 17 Pro Max

شاشة 6.9 بوصة LTPO AMOLED مع حماية Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.

شاشة خلفية 2.9 بوصة.

بطارية 7500 مللي أمبير.

عدسة Telephoto محسّنة ومستشعر ISOCELL GN8.

سعر Xiaomi 17 Pro Max

من 840 دولار حتى 980 دولار للنسخة الأعلى.