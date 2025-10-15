

وكالات

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لينافس أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

حصل هاتف Motorola Edge 70 على هيكل مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (159.9/74.3/6) ملم، وزنه 159 غ.

شاشته أتت P-OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/الإنش، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميجابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرت الأمامية جاءت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

زود الجهاز أيضا بمكبرات صوت مدعومة بتقنيات Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط، وفقا لروسيا اليوم.