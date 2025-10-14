خلال أيام.. طرح آيفون إير فائق النحافة الجديد للبيع في الصين



وكالات

لم يتوفر هاتف آيفون إير فائق النحافة الجديد من شركة أبل حتى الآن في الصين، التي هي أحد أكبر أسواق "أبل"، لكن يبدو أن الهاتف سيصل إلى الصين قريبًا.

وعندما كشفت "أبل" عن هاتف آيفون إير في سبتمبر، قالت إنه سيكون متاحًا للطلب المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر ضمن إطلاق عالمي واسع، لكن الشركة اضطرت لاحقًا لتغيير خططها.

وبسبب مشكلات تنظيمية تتعلق بتصميم الجهاز الذي يدعم شريحة "eSIM" الإلكترونية فقط دون وجود مكان لشريحة اتصالات فعلية، تم تأجيل إطلاق آيفون إير في الصين إلى أجل غير مسمى.

والآن، وفقًا لمنشور للرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك على منصة "ويبو" الصينية، فإن "أبل" جاهزة تقريبًا لإطلاق الهاتف في الصين.

وستبدأ الطلبات المسبقة على آيفون إير للمستخدمين في البر الرئيسي للصين يوم الجمعة 17 أكتوبر في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا للعربية.

ومن المقرر أن يبدأ شحن أجهزة آيفون إير إلى المستخدمين في الصين يوم الأربعاء 22 أكتوبر.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيتفاعل السوق الصيني مع هاتف يدعم شريحة "eSIM" فقط. فبطاقات "SIM" التقليدية أكثر شيوعًا هناك مقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى.