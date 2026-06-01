أعلن صندوق التنمية الحضرية بدء تسليم واستكمال تسليم الوحدات السكنية بعدد من مشروعاته السكنية بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والفيوم خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوفير وحدات سكنية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الصندوق أن أعمال التسليم ستبدأ وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم استكمال تسليم وحدات مشروع الواحة فيو بشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026، فيما يبدأ تسليم وحدات مشروع زهور دارة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اعتبارًا من الأحد 21 يونيو 2026.

وأضاف أن تسليم وحدات مشروع جياد دارة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية سيبدأ اعتبارًا من الأحد 28 يونيو 2026، على أن يتم استكمال تسليم وحدات مشروع ريان دارة بمحافظة الفيوم اعتبارًا من الأحد 5 يوليو 2026.

وأكد الصندوق حرصه على الانتهاء من إجراءات التسليم بكفاءة وسرعة، مشيدًا بثقة العملاء والمستفيدين من مشروعاته، ومؤكدًا مواصلة العمل لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

ودعا الصندوق العملاء المقرر لهم استلام الوحدات إلى الالتزام بإحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل أصل عقد البيع الخاص بالوحدة للاطلاع، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى أصل وصورة التوكيل في حالة الاستلام بواسطة وكيل عن العميل، أو أصل وصورة التفويض المعتمد والمختوم بخاتم صندوق التنمية الحضرية في حالة الاستلام من خلال مفوض.

وأشار الصندوق إلى أن فرق العمل ستتواجد بالمشروعات خلال فترات التسليم لتقديم الدعم اللازم للمستفيدين وتيسير الإجراءات، متمنيًا التوفيق لجميع الأسر التي ستتسلم وحداتها خلال الفترة المقبلة.