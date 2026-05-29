أحدث صور لشقق الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة.. تنفيذ 8982 وحدة صديقة للبيئة

كتب : محمد عبدالناصر

11:57 ص 29/05/2026
    شقق الإسكان الأخضر (3)
    شقق الإسكان الأخضر (2)_1
    شقق الإسكان الأخضر (2)
    شقق الإسكان الأخضر (3)_1
    شقق الإسكان الأخضر (1)
    شقق الإسكان الأخضر (1)_1

يشهد مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أول نموذج للإسكان الاجتماعي الصديق للبيئة يتم تنفيذه في المدن الجديدة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع ضمن توجه الدولة للتوسع في إنشاء مدن مستدامة تعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وفي مدينة حدائق العاصمة، يتم تنفيذ 399 عمارة سكنية ضمن نموذج الإسكان الأخضر، بإجمالي 8982 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام.

ويجري حاليًا تنفيذ العمارات والهياكل الخرسانية، إلى جانب أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، واستكمال أعمال الطرق وتركيب الأرصفة والبلدورات، وإزالة جميع المخلفات من مواقع المشروعات.

ويتميز المشروع بموقعه القريب من العاصمة الإدارية الجديدة، ما يمنح السكان سهولة التنقل والوصول إلى المحاور الرئيسية والخدمات المختلفة، إلى جانب توافر بنية تحتية حديثة ومساحات خضراء واسعة توفر بيئة سكنية صحية ومتكاملة.

وتعتمد وحدات الإسكان الأخضر على تصميمات هندسية حديثة تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال تحسين التهوية الطبيعية واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق جودة حياة أفضل للسكان.

شقق الإسكان الأخضر المدن المستدامة الإسكان الأخضر حدائق العاصمة الإسكان الاجتماعي

