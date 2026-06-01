تألقت الفنانة يارا السكري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمجموعة من الإطلالات الجذابة والأنيقة باللون الأسود.



ونشرت يارا مجموعة صور خطفت بها الأنظار وأبرزت رشاقتها وذوقها في اختيار فساتين السهرة، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة أخدها مرتدية فستان باللون الأسود مجسمًا وبفتحة من عند الصدر.

تفاصيل إطلالات يارا السكري

وفي الصورة الأخرى، ظهرت يارا السكري، مرتدية فستان أسود طويل مخملي بتطريز من الخصر إلى الأسفل على شكل ورود وأوراق شجر بارزة باللونين الذهبي والفضي اللامع.



وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر البنات"، "تحفة في الأسود"، "نجمة النجوم"، "أحلى واحدة"، "جمالك في الأسود"، "الأسود يليق بكِ".

يارا السكري تنتظر عرض فيلم صقر وكناريا

تشارك الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.