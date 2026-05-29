رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي

كتب : محمد عبدالناصر

01:56 م 29/05/2026
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (1)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (2)_1
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (2)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (5)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (1)_1
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (4)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (6)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (7)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (8)
    شروط السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي (9)

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من التيسيرات للحاجزين في المشروع، ومن أهم هذه التيسيرات نظام السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي، كأحد الحلول التي تمنح العملاء فرصة إنهاء التزاماتهم التمويلية مبكرًا، بما يسهم في تقليل قيمة الفوائد المستحقة وتسريع إجراءات التملك الكامل للوحدة السكنية.

وفي النقاط التالية نوضح كيف تستفيد من هذه الميزة الجديدة من صندوق الإسكان الاجتماعي:

* يتم قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

* سداد رسوم للطلب المُقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه، لا تُرد ولا تُسترد في حالة العدول عن الطلب.

* يتم سداد نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان، بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب.

* سداد نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها من 3 إلى 4 سنوات.

* سداد نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها من 4 إلى 6 سنوات.

* سداد نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها من 6 إلى 7 سنوات.

كما أتاح صندوق الإسكان إمكانية قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع، أو الصادر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة، بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه، في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وسداد كافة الرسوم المقررة.

* يتم سداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية لدى جهة التمويل، وتقديم إفادة مخالصة بسداد كامل الثمن.

السداد المعجل التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان

