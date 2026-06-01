مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد معاناة البعض من حب الشباب على الظهر، وهي مشكلة شائعة تسبب الانزعاج وتؤثر على المظهر العام، لكن هناك بعض العادات الفعالة التي تساعد على العناية بالبشرة لتقليل ظهوره وتحمي الجلد من المضاعفات.

ما أسباب ظهور حب الشباب على الظهر خلال الصيف؟

يزداد انتشار حب الشباب على الظهر خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، ما يؤدي إلى تراكم الزيوت والشوائب على سطح الجلد وانسداد المسام، كما تسهم الملابس الضيقة والاحتكاك المستمر بالجلد في تفاقم المشكلة وظهور البثور، خاصة في منطقتي الظهر والكتفين، وفقا لموقع "health".

أسباب أخرى لظهور حب الشباب على الظهر

هناك عدة عوامل قد تسهم في ظهور حب الشباب على الظهر، منها:

العامل الوراثي: بعض الأشخاص يكون لديهم استعداد جيني لظهور البثور.

الاحتكاك: الملابس الضيقة أو حقائب الظهر قد تسبب تهيج الجلد وزيادة البثور.

الهرمونات: تقلبات الهرمونات قد تحفز إنتاج الزيوت وظهور حب الشباب.

الأدوية: بعض الأدوية قد يكون لها أثر جانبي يزيد من ظهور البثور.

سوء النظافة: تراكم العرق والأوساخ يؤدي إلى انسداد المسام.

منتجات العناية بالبشرة: الكريمات الزيتية الثقيلة قد تسد المسام وتفاقم المشكلة.

العرق المحتبس: يرفع من احتمالية الالتهاب ويزيد من ظهور البثور على الجلد.

نصائح للحد من حب الشباب والوقاية منه

الحفاظ على نظافة وجفاف البشرة

الاستحمام بعد التعرق أو ممارسة الرياضة يزيل العرق والزيوت، عن طريق استخدام غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزويل يساعد على فتح المسام وتقليل البثور.

اختيار الملابس المناسبة

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة يسمح بمرور الهواء ويقلل التعرق والاحتكاك، إضافة إلى تجنب الملابس الضيقة والأقمشة الصناعية التي قد تزيد من حدة المشكلة.

العناية بالشعر والبشرة

يُنصح بغسل الشعر جيدا أثناء الاستحمام للتأكد من إزالة أي بقايا بلسم أو زيوت قد تتسرب إلى الظهر وتسبب انسداد المسام.

التعامل الصحيح مع البثور

عدم العبث بالبثور لتجنب الالتهاب، العدوى، والندوب الداكنة.

نظافة الملابس والمناشف

غسل ملاءات السرير، المناشف، وملابس الصالة الرياضية بانتظام يحافظ على صحة الجلد.

النظام الغذائي والترطيب

شرب كمية كافية من الماء وتناول وجبات متوازنة يسهم في صحة الجلد، مع تقليل السكريات والأطعمة المصنعة.

التخلص من التوتر وأخذ قسطا كاف من النوم

التوتر يؤثر على صحة البشرة، والنوم الجيد يساعد في الحد من ظهور البثور.

