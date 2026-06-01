أذون الخزانة المصرية.. ملاذ ادخاري بعائد مرتفع لمواجهة التضخم

في ظل ارتفاع معدلات التضخم واتجاه المواطنين إلى أدوات ادخارية توفر عائدًا ثابتًا وآمنًا، تواصل أذون الخزانة المصرية جذب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة مع مستويات الفائدة المرتفعة التي تشهدها السوق المحلية.

وتعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، إذ يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ويفضل العديد من المواطنين الاستثمار في أذون الخزانة باعتبارها من أقل أدوات الاستثمار مخاطرة داخل السوق المصرية، نظرًا لضمان الحكومة سداد قيمتها في موعد الاستحقاق، إلى جانب العوائد المرتفعة مقارنة ببعض الأوعية الادخارية الأخرى.

خطوات الاستثمار في أذون الخزانة

يمكن للمواطنين الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البنوك العاملة في السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، عبر عدة خطوات أساسية:

أولًا: فتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك التي تتيح شراء أذون الخزانة.

ثانيًا: التقدم بطلب شراء من خلال إدارة الخزانة أو خدمة العملاء بالبنك، مع تحديد قيمة الاستثمار ومدة الأذن المناسبة.

آجال الاستثمار والحد الأدنى

يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، وفقًا لقواعد الطرح المعمول بها في السوق المصرفية المصرية.

وتتنوع آجال الاستثمار بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، ما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار المدة المناسبة لاحتياجاتهم المالية.

ويتم تحديد العائد عبر عطاءات أسبوعية، إذ تراوح متوسط العائد مؤخرًا بين 23.72% و25.15% قبل خصم الضرائب، بينما يصرف العائد مقدمًا عند شراء الأذون، ويسترد المستثمر أصل المبلغ كاملًا عند موعد الاستحقاق.

استرداد قيمة الاستثمار

عند انتهاء مدة أذن الخزانة، يحصل المستثمر على القيمة الاسمية كاملة وفقًا لشروط الطرح المتفق عليها.