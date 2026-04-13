أعلن صندوق التنمية الحضرية عن جدول تسليمات مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير المحافظات والمدن الكبرى "دارة" في مختلف المحافظات.

خريطة تسليم شقق مشروعات "دارة" بعواصم المحافظات

جاءت خريطة التسليمات على النحو التالي:

- مشروع الحريري بالزقازيق: تم الانتهاء الكامل من أعمال المرافق، ويجري حاليًا استكمال تنفيذ الطريق الخاص بالمشروع والبوابة الرئيسية، مع إطلاق التيار الكهربائي خلال الأسبوعين القادمين، تمهيدًا لتسليم الوحدات للحاجزين.

- مشروع دارة المنصورة: تم استكمال أعمال المرافق، وتم الإعلان عن بدء التسليمات يوم الأحد 9 مايو المقبل.

- مشروع دارة سوهاج: من المقرر استكمال تسليم المشروع خلال شهر مايو المقبل.

- مشروع الواحة فيو: من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

- مشروعات دارة بباقي المحافظات: جارٍ حاليًا دراسة الموقف والتنسيق لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات الخاصة بالمرافق والشبكات المرتبطة بجهات أخرى، على أن يتم الإعلان عن مواعيد التسليم فور التوصل إلى الحلول.

وأكد صندوق التنمية الحضرية التزامه الكامل باستكمال جميع المشروعات وتسليمها في المواعيد المحددة، في إطار من الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.

اقرأ أيضًا:



مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروع نزهة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة



