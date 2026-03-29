تفاصيل تنفيذ شقق ديارنا في العاشر من رمضان ومواصفات الوحدات -(صور)

كتب : محمد عبدالناصر

03:00 ص 29/03/2026
    نسبة تنفيذ مشروع ديارنا بالعاشر من رمضان 61% (5)
    نسبة تنفيذ مشروع ديارنا بالعاشر من رمضان 61% (2)
    نسبة تنفيذ مشروع ديارنا بالعاشر من رمضان 61% (4)
    نسبة تنفيذ مشروع ديارنا بالعاشر من رمضان 61% (3)

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان تفاصيل تنفيذ شقق مشروع ديارنا للإسكان المتوسط ومعدل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

ووفقا لجهاز المدينة يتم تنفيذ مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بالمجاورة ٥٢ بحي الياسمين بمدينة العاشر من رمضان، حيث يقام المشروع وفق نموذج عمراني متكامل بنظام الكومباوند السكني، ويضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين ١١٠ و١٣١ مترًا مربعًا.

ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 61%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للعماارات وبداية تشطيبات واجهات العمارات، حيث يتم تنفيذ المشروع بطراز معماري حديث يجمع بين الجمال المعماري والكفاءة الوظيفية، إلى جانب تزويده بمنظومة متكاملة للأمن والسلامة، تشمل نظام مراقبة بالكاميرات يغطي كامل نطاق المشروع.

كما يوجد نظام إطفاء حديث يعمل وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لقاطني المشروع.

العاشر من رمضان ديارنا الإسكان المتوسط مشروعات الإسكان

