ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

09:48 ص 01/06/2026



ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، بينما انخفض في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك مصر:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:


52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:


52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:


52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:


52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

