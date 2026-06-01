ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، بينما انخفض في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك مصر:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:



52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:



52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:



52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:



52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.