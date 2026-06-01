ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، بينما انخفض في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.