نشرت الصفحة الرسمية لشركة مياه شرب الجيزة، عددًا من الإرشادات والتوجيهات لترشيد استهلاك المياه، مشددة على ضرورة الحفاظ على المياه، وذلك تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وأكدت الشركة أن ترشيد استهلاك المياه لم يعد أمرًا اختياريًا أو رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية ومسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فرد فى المجتمع، للحفاظ على هذا المورد الحيوى وضمان استدامته للأجيال القادمة.

وحدد الشركة في انفوجرافيك، 6 خطوات عملية لصناعة الفرق

1- إغلاق الصنبور: ضرورة غلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين.

2- تقليل وقت الاستحمام: الحرص على أن تكون مدة الاستحمام 5 دقائق أو أقل، مما يساهم في توفير الكثير من الماء.

3- إصلاح التسربات: المبادرة بإصلاح أي تسرب في الحنفيات أو الأنابيب، حيث إن التسرب يهدر كميات كبيرة.

4- كفاءة الغسيل: تشغيل الغسالة فقط عند امتلائها بالكامل لضمان الاستخدام الأمثل.

5- الاستخدام الذكي: استخدام الماء عند الحاجة فقط وبالقدر اللازم دون إسراف.

6- الري بذكاء: سقي النباتات في الصباح أو المساء، مع تجنب الري تماماً أثناء منتصف النهار.