قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بصدد طرح 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، أن الطرح الجديد يتم عبر آلية جديدة، حيث توفر هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضٍ كاملة المرافق للمطورين العقاريين، الذين يلتزمون ببناء الوحدات وفق مواصفات الوزارة، بما يشمل الخدمات والأنشطة التجارية والطرق وأماكن الانتظار، لضمان نفس مستوى الجودة الذي تقدمه الوزارة.

وأشار خطاب إلى أن الكراسة الخاصة بالمطورين متاحة منذ 30 أبريل وحتى 30 مايو، موضحًا أن مدة البناء لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، وهو ما يساهم في تقليص الفجوة بين الطلب والمتاح.

وأكد أن المطور العقاري يلتزم أثناء التنفيذ والتخصيص بشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث تصل الوحدات إلى المستحقين فقط، مع متابعة دقيقة من الوزارة لضمان عدم استفادة أي شخص سبق له الحصول على وحدة في مبادرات سابقة.

وأوضح أن التقديم للمواطنين يبدأ بعد تنفيذ 20% من نسبة الإسكان المطلوبة، حيث يمكن للمطور طرح الوحدات تحت إشراف الوزارة بمجرد اقترابها من الجهوزية، بما يتيح للمواطنين الحجز المبكر.

وشدد خطاب على أن هذه الآلية الجديدة تمثل تضافرًا بين جهود الدولة والمطورين العقاريين لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، بما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة في ملف الإسكان.