ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل داخل الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الهيئة ورؤساء أجهزة المدن.

راندة المنشاوي: "الاجتماع يستهدف مواجهة التحديات وتحسين الأداء"

أكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن اللقاء يهدف إلى مناقشة الملفات المهمة والتحديات القائمة داخل المدن الجديدة، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب دراسة المقترحات وآليات تنفيذها بما يحقق تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تحسين كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة.

الوزيرة: "الاستجابة السريعة لرصد شكاوى المواطنين عبر السوشيال ميديا"

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى واستغاثات خاصة بالمواطنين، مؤكدة ضرورة سرعة التعامل معها وإزالة أي عقبات تواجه السكان.

ووجهت بتطوير إدارات تلقي الشكاوى داخل أجهزة المدن الجديدة، مع تعزيز التواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن 15100، لضمان سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات.

الوزارة: "متابعة أعمال التطوير والصيانة بعدد من المدن"

شهد الاجتماع استعراض تقرير حول أعمال التطوير وتلافي الملاحظات التي تم رصدها مسبقًا في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، وبدر، والعبور، والسادس من أكتوبر، والشروق، وحدائق أكتوبر.

وتضمن التقرير متابعة أعمال صيانة العمارات، وتطوير الطرق والميادين والأرصفة والزراعات، بجانب إزالة الإشغالات والمخالفات، وتحسين شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وتجديد اللافتات ومحطات الانتظار.

راندة المنشاوي: "المواطن وتحسين جودة الحياة على رأس الأولويات"

أكدت وزيرة الإسكان أن المواطن المصري وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة يمثلان الهدف الأساسي لكافة الجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

ووجهت بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال صيانة الطرق الرئيسية والداخلية، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب رفع كفاءة المناطق التي تحتاج إلى تطوير عاجل.

الوزيرة: "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين"

شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين، مع العمل على تعميم تجربة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين الجديدة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت أهمية الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين، والإسراع في تنفيذ أعمال المرافق بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، خاصة بمشروع “بيت الوطن” في مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وزارة الإسكان: "طرح الأراضي الشاغرة لتعظيم الإيرادات"

أكدت الوزيرة أهمية رفع كفاءة شركات التشغيل والصيانة بمختلف المدن الجديدة، وتقليل الفاقد من المياه، والاهتمام بمنظومة النظافة والانضباط الحضاري.

كما وجهت بطرح الأراضي الشاغرة أمام المستثمرين بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتحقيق الاستدامة، ضمن رؤية الوزارة للوصول إلى مدن نظيفة ومنظمة وخضراء وخالية من العشوائيات.