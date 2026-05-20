أثار مقطع فيديو متداول لمواطن خليجي موجة واسعة من الجدل والغضب في الأوساط الإعلامية والحقوقية المغربية، بعدما تضمن تصريحات اعتبرها كثيرون ترويجًا لزواج القاصرات واستغلالًا للفتيات الصغيرات.

وخلال الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، ظهر الرجل وهو يوجّه حديثه إلى أصدقائه ومعارفه، داعيًا إياهم إلى السفر للمغرب والزواج من فتيات قاصرات، في تصريحات أشار خلالها إلى أعمار تدور حول 14 عامًا أو أقل، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة داخل المغرب وخارجه.

إدانات حقوقية وتحذيرات من التحريض على الاستغلال

وعقب انتشار المقطع، سارعت جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية إلى إدانة محتواه، معتبرة أنه يحمل خطابًا يروّج لزواج القاصرات ويُسيء إلى صورة الفتيات المغربيات.

وفي هذا السياق، حذّر ائتلاف "دنيا" لمنع تزويج الطفلات من خطورة تداول مثل هذه المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى يمثل ـ بحسب وصفه ـ "تحريضًا صريحًا على استغلال الأطفال والاتجار بالبشر"، فضلًا عن كونه يمس بحقوق الفتيات وكرامتهن الإنسانية.

كما شددت أصوات حقوقية على ضرورة التعامل بجدية مع أي محتوى يتضمن إشارات إلى استغلال القاصرات أو الترويج لزواج الأطفال، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها المؤسسات المغربية للحد من هذه الظاهرة.

توضيح من صاحب الواقعة

وفي مواجهة موجة الانتقادات، نشر السائح الخليجي مقطع فيديو جديدًا حاول من خلاله توضيح تصريحاته، مؤكدًا أن حديثه في الفيديو الأول "أُسيء فهمه" وتم اقتطاعه من سياقه الحقيقي.

وقال الرجل إنه كان في رحلة داخل المغرب وعاد إلى بلاده، قبل أن يفاجأ بحالة الجدل الواسعة التي أثيرت بعد تداول الفيديو على نطاق واسع.

وأضاف أنه كان يتحدث داخل مجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عدد من الأصدقاء في محادثة جماعية خاصة، موضحًا أن حديثه عن "بنات الـ14 سنة" لم يكن يقصد به الدعوة الحقيقية أو العلنية، بحسب روايته، وأشار كذلك إلى أنه طلب من الحاضرين عدم نشر المقطع، إلا أن أحد الأشخاص قام بتداوله عبر الإنترنت، ما تسبب في تصاعد الأزمة وتحوله إلى قضية رأي عام.