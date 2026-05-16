عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محمد أبوطالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، والوفد المرافق له، لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة والصيانة والزراعة، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة عدد من المدن.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بمسؤولي الشركة، مؤكدة ضرورة العمل بكفاءة لتطوير منظومات النظافة والزراعة والصيانة، والتوسع في العمل بمختلف المدن الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الاجتماع يأتي بهدف الاطمئنان على بدء التنفيذ الفعلي لخطط رفع مستوى الخدمات بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الأصول بكافة المدن، إلى جانب تذليل أي عقبات، وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح المنظومة.

كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الجماعي، وتوفير شبكة نقل داخلية بكل مدينة، تعتمد على وسائل انتقال حديثة ونظيفة تحمل شعار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعكس الهوية الحضارية للمدن الجديدة، إلى جانب العمل على ربطها بأقرب وسائل النقل العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول اللقاء استعراض موقف منظومات النظافة والزراعة والصيانة، بعدد من المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لبدء عمل الشركة بعدد من المدن الأخرى، بجانب استعراض أعمال صيانة المسطحات الخضراء والطرق والمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة، وجهود التعامل مع الإشغالات والتعديات الموجودة ببعض الطرق والمناطق السكنية.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة ببدء عمل الشركة بالمدن المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.