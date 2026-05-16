ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان، أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الملفات المهمة، وطرح التحديات المختلفة والعمل على إيجاد حلول لها، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات ودراسة آليات تنفيذها.

منظومة الاستجابة السريعة بوزارة الإسكان

أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة تقوم برصد ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثات وشكاوى ومطالب المواطنين، والعمل على سرعة التعامل معها، موجهة بتطوير منظومة العمل بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز التواصل مع المواطنين لتذليل أي عقبات.

كما وجهت بتطوير إدارات تلقي شكاوى المواطنين في مختلف أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن 15100.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير بشأن أعمال التطوير وتلافي الملاحظات التي سبق رصدها خلال الاجتماعات التنسيقية السابقة بمدن: القاهرة الجديدة، بدر، العبور، السادس من أكتوبر، الشروق، وحدائق أكتوبر.

وشمل التقرير أعمال صيانة العمارات، وتطوير الطرق والميادين والأرصفة والزراعات، وإزالة الإشغالات والمخالفات، وتوفير خطوط نقل جماعي، وتجديد لافتات الشوارع ومحطات الانتظار، بالإضافة إلى أعمال تطهير وصيانة شبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي.

كما تضمن الاجتماع استعراض منظومة تعظيم الإيرادات واستدامتها بأجهزة المدن، إلى جانب مناقشة التوصيات وآليات العمل والرؤية الاستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى "مدينة نظيفة ومنظمة وخضراء وخالية من العشوائيات"، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل والخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة والانضباط الحضاري.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن المواطن المصري يمثل الهدف الرئيسي لكافة الجهود المبذولة بمختلف القطاعات، مشددة على أهمية تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دوري، سواء الرئيسية أو الداخلية، مع استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إلى جانب رفع كفاءة الطرق التي تحتاج إلى تطوير والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

توجيه بشأن ملفات التصالح بالمدن الجديدة

كما شددت على أهمية سرعة الرد على شكاوى المواطنين، والعمل على تعميم تجربة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين الجديدة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الخدمات.

وأكدت أيضًا ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح، ودراسة جميع الطلبات المقدمة، إلى جانب ملف تقنين الأراضي، مع الإسراع في ترفيق الأراضي المضافة للمدن الجديدة.

ووجهت الوزيرة بوضع برنامج زمني للانتهاء من أعمال المرافق المتأخرة بمشروع بيت الوطن، خاصة بمدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، والارتقاء بمستوى شركات التشغيل والصيانة بمختلف المدن، فضلًا عن الاهتمام بمنظومة النظافة وطرح الأراضي الشاغرة للمستثمرين بما يسهم في تعظيم الإيرادات.