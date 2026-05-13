الداخلية تواصل تسهيل خدمات الجوازات لكبار السن وذوي الهمم

كتب : علاء عمران

09:20 ص 13/05/2026

الجوازات تسهل الإجراءات لكبار السن

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تطوير منظومة العمل داخل مقار تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين أثناء استخراج المستندات الرسمية وإنهاء الإجراءات بصورة سريعة ومنظمة.

مسارات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

وحرصت الإدارة على تقديم أوجه الدعم لكبار السن وذوي الهمم، من خلال تخصيص مسارات مجهزة داخل مقار الجوازات والهجرة، بما يساهم في سرعة إنهاء الخدمات وتخفيف التكدسات داخل أماكن تقديم الخدمة.

دعم إنساني للحالات المرضية بالجوازات

ورصدت الأقسام المختلفة الحالات الإنسانية والمرضية بين المواطنين المترددين على المقار الخدمية، حيث تولت الأطقم الإدارية استقبالهم ومساعدتهم، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم أثناء استخراج الأوراق والمستندات الرسمية.

وخصصت الإدارة أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم داخل مقار الجوازات، بهدف تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة حضارية، في إطار الاهتمام بالبعد الإنساني وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار خطة تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، مع متابعة مستوى الأداء داخل المواقع الخدمية بشكل دوري، لضمان تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بمختلف المحافظات.


وزارة الداخلية الجوازات ذوي الهمم

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. موجة حارة وشبورة ورياح
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)
خرافات خطيرة.. ماذا يحدث لمريض السرطان عند وقف العلاج الكيماوي؟
