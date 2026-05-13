واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تطوير منظومة العمل داخل مقار تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين أثناء استخراج المستندات الرسمية وإنهاء الإجراءات بصورة سريعة ومنظمة.

مسارات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

وحرصت الإدارة على تقديم أوجه الدعم لكبار السن وذوي الهمم، من خلال تخصيص مسارات مجهزة داخل مقار الجوازات والهجرة، بما يساهم في سرعة إنهاء الخدمات وتخفيف التكدسات داخل أماكن تقديم الخدمة.

دعم إنساني للحالات المرضية بالجوازات

ورصدت الأقسام المختلفة الحالات الإنسانية والمرضية بين المواطنين المترددين على المقار الخدمية، حيث تولت الأطقم الإدارية استقبالهم ومساعدتهم، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم أثناء استخراج الأوراق والمستندات الرسمية.

وخصصت الإدارة أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم داخل مقار الجوازات، بهدف تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة حضارية، في إطار الاهتمام بالبعد الإنساني وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار خطة تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، مع متابعة مستوى الأداء داخل المواقع الخدمية بشكل دوري، لضمان تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بمختلف المحافظات.



اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي





الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه



