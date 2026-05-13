واصلت وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف محافظات الجمهورية.

تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الأساسية

واستهدفت المبادرة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة تصل إلى 40%، من خلال التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

ونسقت وزارة الداخلية مع عدد من الكيانات الصناعية والتجارية والسلاسل التجارية الكبرى، بالإضافة إلى محال الخضروات والفاكهة، لتوسيع نطاق توزيع السلع وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين بالمحافظات بأسعار مناسبة.



منافذ كلنا واحد تنتشر بالمحافظات

وشملت المبادرة 2642 فرعًا تابعًا للسلاسل التجارية، إلى جانب 160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، فضلًا عن 107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منافذ تغطي مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم.

وواصلت الوزارة الدفع بـ1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى سيارات منظومة "أمان"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، مع إتاحة أماكن المنافذ عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار المبادرة في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الوزارة بجانب دورها الأمني.