هل تم طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط تابعة للأوقاف؟.. توضيح رسمي

كتب : محمد عبدالناصر

01:59 م 23/05/2026

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا، أكدت فيه عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط باسم وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية.

وأوضحت النقابة، نقلًا عن مركز مكافحة الشائعات، أن هذه الإعلانات المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وقد نفت وزارة الأوقاف بشكل قاطع أي صلة لها بهذه المنشورات، مؤكدة أنها لم تصدر أي إعلانات من هذا النوع.

وشددت الوزارة على أن جميع الطروحات الرسمية الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية، تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية الرسمية والصفحات المعتمدة فقط، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وحذرت الجهات المعنية المواطنين من الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية أو التعامل مع أي روابط أو جهات تدّعي طرح وحدات أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة، مؤكدة أن هذه الإعلانات تمثل محاولات نصب واحتيال تستهدف استغلال المواطنين.

وفي السياق ذاته، دعت نقابة الإعلاميين المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصادر المعلومات، وعدم تداول الشائعات، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع مركز مكافحة الشائعات عبر صفحته الرسمية للإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو التحقق من صحته.

الاحتيال الإلكتروني نقابة الإعلاميين وزارة الأوقاف شقق الأوقاف

