الإسكان تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة خلال عيد الأضحى

كتب : محمد عبدالناصر

10:35 ص 23/05/2026

اجتماع وزيرة الإسكان

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدن الجديدة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى اللائق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة خلال فترة الإجازات.

ووجهت وزيرة الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات، مع سرعة التعامل الفوري مع أي أعطال والاستجابة الفورية لأي شكاوى ترد من المواطنين، والتنسيق المستمر مع قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان انتظام واستمرار الخدمات الحيوية للمواطنين طوال فترة الإجازة.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والمسطحات الخضراء، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.

كما وجهت بمتابعة انتظام تشغيل كافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية فرق المتابعة الميدانية وغرف الأزمات والطوارئ على مدار الساعة، وتشديد الرقابة لمنع أي مخالفات بناء أو تعديات خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

