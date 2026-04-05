تحرك جهاز مدينة حدائق أكتوبر على الفور عقب رصد هبوط محدود بالطريق الأوسطي أمام منطقة أبناء الجيزة باتجاه طريق الفيوم، حيث تواجد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، بموقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وتم الدفع الفوري بالمعدات وفرق الصيانة المتخصصة، وبدأت أعمال المعالجة الفنية لتحديد أسباب الهبوط والتعامل معها بشكل عاجل، بما يضمن استعادة كفاءة الطريق في أسرع وقت ممكن.

كما تم فتح الطريق جزئيًا أمام حركة المرور، مع تنظيم الحركة المرورية بالموقع من خلال وضع الحواجز الإرشادية والإضاءة التحذيرية اللازمة، دون التأثير على انسيابية الحركة.

وشهد الموقع تواجدًا مكثفًا لكافة الإدارات المعنية بالجهاز، بالتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور، إلى جانب التعاون مع الجهات ذات الصلة لتسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

وناشد جهاز المدينة قائدي المركبات بضرورة تهدئة السرعة قبل موقع الأعمال، والالتزام بالتحويلات المرورية المؤقتة، واتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكد الجهاز أن العمل مستمر على قدم وساق لاستكمال أعمال المعالجة وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية في أقرب وقت ممكن.