إعلان

بالشروط والأماكن.. "الإسكان" تطرح كراسة شراكة المطورين لتنفيذ 19 ألف وحدة -(تفاصيل)

كتب : محمد عبدالناصر

04:51 م 30/04/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (2)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (3)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (4)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (1)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (6)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (7)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (5)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (8)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (9)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (11)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (12)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (13)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (10)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (14)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (16)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (15)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (17)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (18)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (21)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (22)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (23)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (20)
  • عرض 24 صورة
    كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكن لكل المصريين (19)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت وزارة الإسكان اليوم في إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكنية مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٦.

هذه المشروعات سيتقدم عليها شركات التطوير العقاري لبداية تنفيذ شقق سكنية سيتم طرحها للمواطنيين تباعا.

فائدة 8% متناقصة وفترة سداد حتى 20 عامًا

ووفقا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا.

شروط التقديم والتحقق من المستفيدين

ووفقا كراسة الشروط تكون مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات.

كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكن لكل المصريين وزارة الإسكان التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

