أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فتح باب الحجز لعدد 314 وحدة سكنية بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة، تشمل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، والعريش.

وأكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتنوع مساحاتها لتناسب مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، وتتميز بمواقع استراتيجية داخل المشروعات السكنية التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والعريش، بالإضافة إلى مبنى محافظة شمال سيناء، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو.

وأضافت أن تخصيص الوحدات سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين، حيث تُجرى القرعة الخاصة بمشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة، وفقًا للمواعيد المحددة بكراسة الشروط.

كما تُجرى قرعة مشروع السويس بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس، وقرعة مشروع بورسعيد بفرع الهيئة بالمحافظة، بينما تُعقد قرعة مشروع العريش بمبنى محافظة شمال سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال قيام المتقدم بسداد كامل ثمن الوحدة السكنية، يحق له اختيار الوحدة مباشرة قبل إجراء القرعة العلنية.