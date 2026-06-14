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العلمين الجديدة تشغل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية -(صور)

كتب : محمد عبدالناصر

10:56 م 14/06/2026
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أجرى الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة ميدانية لمتابعة تشغيل محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات التحول الذكي والاستدامة بالمدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تنفيذ وتشغيل 10 محطات شحن فائقة السرعة حتى الآن، ضمن خطة متكاملة تستهدف إنشاء أكثر من 80 محطة موزعة على مختلف المشروعات والمناطق بالمدينة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وتلبية احتياجات السكان والزائرين وملاك السيارات الكهربائية.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار رؤية مدينة العلمين الجديدة لتعزيز مكانتها كواحدة من المدن الذكية الرائدة في مصر، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تدعم التوسع في استخدام وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز معدلات التشغيل ومستوى جاهزية المحطات، يرافقه المهندس سعد ياسين نائب رئيس الجهاز، والأستاذ حسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب الدكتور سامح البنهاوي المدير العام لشركة "راية إلكترا" المنفذة للمشروع.

وأشار إلى أن محطات الشحن الجديدة تتميز بقدرات فائقة السرعة تصل إلى 180 كيلووات، وتعد من أوائل المحطات من هذا النوع في مصر، حيث تتيح شحن مختلف أنواع السيارات الكهربائية ووسائل النقل الكهربائي الخاصة والعامة في أوقات قياسية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستخدام وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.

كما استعرض مسؤولو الشركة آليات تشغيل المحطات، والتي تعتمد على تطبيق الهاتف المحمول من خلال مسح رمز المحطة أو استخدام بطاقات الشحن الخاصة بالشركة، بما يوفر تجربة استخدام سهلة وآمنة، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمة ومنع التكدس وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

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