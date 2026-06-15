كشف الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان.

حالة محمد مرزبان الصحية

وعن حالة الفنان محمد مرزبان الصحية، قال جبريل: "هناك تدهور في حالة الوعي ونزيف في المخ وكدمات في أنسجة المخ وكسر في قاع الجمجمة وتجمع دموي على الرئتين"

واستكمل: "هو حاليا على جهاز التنفس الصناعي والحالة غير مستقرة وعملنا أنبوبتين صدريتين واتعوض بأكياس من الدم".

وأكد الدكتور محمد جبريل، أن الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان ما زالت تحت الملاحظة الدقيقة داخل غرفة العناية المركزة، إذ يخضع لمتابعة مستمرة من فرق طبية متعددة التخصصات، تشمل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة، إلى جانب فرق العناية المركزة.

وأشار إلى أن الفريق الطبى تعامل مع عدد من الإصابات الناتجة عن الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالة، بما فى ذلك التدخلات العاجلة لدعم المؤشرات الحيوية، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية المكثفة.

حادث الفنان محمد مرزبان

وتعرض الفنان محمد مرزبان، منذ أيام، لحادث سير أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية.

اقرأ أيضا

رانيا يوسف تنشر صورًا مع كلبها وتعلق: "بحب الحيوانات وهفضل أحط لهم الأكل"

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لكبار نجوم الفن أثناء مشاهدة فيلم 7Dogs