قال الدكتور عبد الله لطفي، العضو المنتدب لشركة Living Yards للتطوير العقاري، إن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة تكاليف البناء وارتفاع أسعار مواد الخام، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، إلى جانب تكاليف المرافق.

وأوضح أن تأثير هذه الزيادات على السعر النهائي للوحدات السكنية يتم احتسابه وفقًا للوزن النسبي لكل عنصر داخل هيكل تكلفة البناء، وهو ما يجعل انعكاسها على الأسعار يحدث بشكل تدريجي ومنطقي وليس مفاجئًا.

وتوقع لطفي أن تتراوح نسب الزيادة في السوق خلال الفترة المقبلة بين 10% و20%، مع اختلافها من شركة إلى أخرى وفق آليات التسعير.

وأشار إلى أن السوق العقاري لا يحتاج إلى ما يُسمى بـ"تصحيح أسعار" بقدر ما يحتاج إلى تنظيم وهيكلة واضحة تضبط آليات العمل داخل القطاع، لافتًا إلى أهمية تعزيز دور غرفة التطوير العقاري باعتبارها الممثل المهني لشركات التطوير.

وأضاف أن السوق يواجه تحديات ناتجة عن ممارسات غير منظمة في تداول الأراضي وإعادة بيعها عبر وسطاء غير منظمين، وهو ما يساهم في تضخم الأسعار في بعض الحالات بشكل غير مبرر.

وشدد على أن وجود منظومة تنظيمية واضحة من شأنه الحد من هذه الممارسات، وضبط حركة السوق، بما يحقق توازنًا أكبر بين العرض والطلب، ويعزز استقرار القطاع العقاري في مصر.

وتابع: يتم حاليا تطوير محفظة متنوعة من المشروعات في مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة، بما يعكس توجهًا استثماريًا قائمًا على التنوع الجغرافي وتعدد الاستخدامات.

وأوضح أن الشركة تستهدف إيرادات تتجاوز 50 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة من خلال محفظة مشروعات بأكثر من 30 مليار جنيه استثمارات

وأشار إلى أن الطلب على العقار سيظل في مسار تصاعدي باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، وهو ما يدعم استمرار النشاط القوي في السوق العقاري.