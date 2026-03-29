بدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ حملات مكثفة للتأكد من الالتزام الكامل بقرارات الدولة، وعلى رأسها تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع.

وأعلن الجهاز بدء التطبيق الفعلي لقرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمحال التجارية على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه التحركات بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة مباشرة من المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرار.

وفي هذا السياق، شنت إدارتا التنمية والأمن بجهاز المدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ممثلة في قسمي ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر، حملات مكثفة ودوريات مستمرة بمختلف أنحاء المدينة، لمتابعة مدى التزام المحال بالمواعيد المحددة للغلق.

وأكد الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط العام وتطبيق قرارات الدولة بكل حسم.