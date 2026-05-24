كشفت دراسة حديثة أن الجمع بين النظام الغذائي المتوسطي، وتقليل السعرات الحرارية اليومية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، قد يسهم في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 31%.

كيف تخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؟

وبحسب موقع تايمز ناو، كشفت دراسة سريرية واسعة ضمن مشروع بريدي ميد بلس نشرت في مجلة أنالز أوف إنترنال ميديسن، أن اتباع نمط غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية على مدى سنوات يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 31% مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي.

وشملت الدراسة نحو 4700 شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاما، جميعهم يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة ترتبط بالسمنة ومقاومة الإنسولين وارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات السكر في الدم.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي التزمت بالتدخل الغذائي حققت تحسنا واضحا في: خفض الوزن، تقليل محيط الخصر، تحسين المؤشرات الأيضية، تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم

3 نصائح مهمة لتقليل خطر الإصابة بالسكري

هل اتباع النظام الغذائي المتوسطي يقلل خطر السكري؟

يركز هذا النظام على الأطعمة الطبيعية قليلة المعالجة مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، مع تقليل الأطعمة المصنعة، ما يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الجسم للإنسولين بفضل الألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

هل تقليل السعرات الحرارية بشكل معتدل يخفض السكري؟

قلل المشاركون نحو 600 سعرة حرارية يوميا تحت إشراف متخصصين، ما ساعد على فقدان الوزن تدريجيا وتحسين التحكم في مستويات السكر وتقليل الدهون، خاصة في منطقة البطن المرتبطة بمقاومة الإنسولين.

هل الجمع بين التغذية والنشاط البدني يخفض السكر؟

شملت التوصيات ممارسة أنشطة مثل المشي وتمارين القوة والحركة اليومية، ما يساعد العضلات على استخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر، ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويدعم التحكم في الوزن.

لماذا تخفض هذه العوامل نسبة السكر في الدم؟

تعمل هذه العوامل على عدة عوامل رئيسية مرتبطة بمرض السكري، مثل تحسين حساسية الإنسولين، وتقليل الالتهابات المزمنة، ودعم صحة الجهاز الهضمي، وتحفيز فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.