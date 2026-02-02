إعلان

جهاز حدائق أكتوبر يمنح أول ترخيص للسيارة "كيوت" بديلة التوك توك

كتب : محمد عبدالناصر

04:57 م 02/02/2026 تعديل في 09:03 م

جهاز مدينة حدائق أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، عن منح أول ترخيص لمركبة عربية بديلة للتوكتوك (كيوت) للعمل داخل نطاق المدينة، في إطار جهود الجهاز لتنظيم حركة النقل الداخلي والقضاء على العشوائية وتحسين المظهر الحضاري.

وتعمل بالفعل داخل مدينة حدائق أكتوبر بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجهاز بضرورة تقنين الأوضاع وتوفير بدائل آمنة ومنظمة لوسائل النقل غير المرخصة.

وأشار جهاز المدينة إلى أن إجراءات الترخيص شملت تقديم عدد من المستندات، من بينها إثبات الإقامة داخل حدائق أكتوبر، وصحيفة الحالة الجنائية، ومستندات ملكية المركبة الصادرة من خارج نطاق الجيزة، بالإضافة إلى إقرار برغبة العميل في الإحلال والحصول على مركبة حديثة.

وأضاف الجهاز أنه عقب استكمال الإجراءات، يتم استخراج جواب رسمي لصاحب المركبة يفيد بالترخيص، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مؤكدًا استمرار العمل على تنظيم المنظومة وتقديم حلول عملية تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مسؤولو الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمدينة، ودعم البدائل الحضارية الآمنة، بما يحقق الانضباط المروري ويحافظ على المظهر العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز مدينة حدائق أكتوبر ياسر عبد الحليم توكتوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
اقتصاد

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
فاجعة الصحراوي الشرقي.. مصرع زوجة رئيس "استئناف أسيوط" وإصابته ونجله
أخبار المحافظات

فاجعة الصحراوي الشرقي.. مصرع زوجة رئيس "استئناف أسيوط" وإصابته ونجله
"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟
حوادث وقضايا

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟
راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027