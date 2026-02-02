بمقدم 150 ألف جنيه.. "الإسكان" تطرح شقق مشروع أطلس حلوان

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، طرح شقق جديدة في مشروعها أطلس حلوان، بعدد 52 وحدة سكنية، على أن تكون جاهزة للتسليم في أبريل المقبل.

وتقع الشقق بالبلوك رقم (22) بالمجاورة الأولى بالمجمع السكني الجديد، أطلس- حلوان، وهي شقق نصف تشطيب على المحارة، وتتراوح مساحات الشقق من 67 مترًا حتى 96 مترًا، والشقق بها المرافق كاملة من مياه وكهرباء وصرف، ويصل متوسط سعر المتر إلى 11700 جنيه.

ويبدأ شراء كراسة الشروط من 15 فبراير 2026، حيث يتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه (دفعة جدية الحجز) للوحدة السكنية.

وللسداد الفوري؛ يتم سداد باقي ثمن الوحدة في مدة لا تتجاوز شهرَين من تاريخ سداد جدية الحجز، مع منح العميل نسبة خصم 3%.

وللسداد بالتقسيط؛ يتم سداد 15% دفعة تخصيص تُسدد خلال 15 يومًا من تاريخ سداد جدية الحجز، ويتم استكمال باقي الـ15% خلال شهرَين من سداد دفعة التخصيص، والـ70% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية كحد أقصى (5 سنوات/ 10 سنوات/ 15 سنة)، وفقًا لإمكانيات العميل، وبفائدة من 3% إلى 7%.

وتُطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان، نظير مبلغ 356 جنيهًا، اعتبارًا من يوم الأحد 15/ 2/ 2026، والمعاينة يوميًّا عدا يوم الجمعة بمقر الجهاز.

المجمع السكني الجديد، غرب الأوتوستراد، بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي)- حلوان.

