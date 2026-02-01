إعلان

الإسكان: بدء تسليم شقق مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج في دمياط الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

12:02 م 01/02/2026

المهندس شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم وحدات سكنية ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج والمحجوزة بالطرح العاشر التكميلي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 8/2/2026 وحتى يوم الخميس 5/3/2026، وفقاً للمواعيد المقررة للتسليم.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على توفير الأراضي والوحدات المتنوعة في مختلف المناطق لتوفير المسكن الخاص للمواطنين وفق للاشتراطات، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالحي المتميز مشروع 44 عمارة العمارات من 1 : 5، يوم الأحد 8/2/2026، وبالعمارات من 6 : 10، يوم الإثنين 9/2/2026، وبالعمارات من 11 : 15، يوم الثلاثاء 10/2/2026، وبالعمارات من 16 : 18 و 25، يوم الأربعاء 11/2/2026، وتخصيص يوم الخميس 12/2/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات بالعمارات (26 – 30 – 31 - 34)، يوم الأحد 15/2/2026، ووحدات بالعمارات (35 – 36 - 38)، يوم الإثنين 16/2/2026، ووحدات بالعمارات من 39 : 41، يوم الثلاثاء 17/2/2026، ووحدات بالعمارات من 42 : 44، يوم الأربعاء 18/2/2026، وتخصيص يوم الخميس 19/2/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف مسئولو الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات بالحي المتميز مشروع 59 عمارة بالعمارات (46 – 51 – 54 - 55)، يوم الأحد 22/2/2026، ووحدات بالعمارات (60 – 63 – 64 - 65)، يوم الإثنين 23/2/2026، ووحدات بالعمارات (67 – 68 – 70 – 71 - 73)، يوم الثلاثاء 24/2/2026، ووحدات بالعمارات من 80 : 82 و85، يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات بالعمارات من 86 : 89، يوم الخميس 26/2/2026، ووحدات بالعمارات (91 – 93 – 96 - 99)، يوم الأحد 1/3/2026، ووحدات بالعمارتين 100 و 101، يوم الإثنين 2/3/2026، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 3/3/2026 : 5/3/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

