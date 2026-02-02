بعد قيد الفرنسي ودعم الشباب.. قائمة الزمالك النهائية في أفريقيا

عدي الدباغ يتحدث عن فوز الزمالك على المصري في الكونفدرالية

أسدل نادي الزمالك الستار رسميًا على قائمته الأفريقية، عقب إعلان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، قيد الثنائي أحمد حسام مدافع الفريق، ويوسف وائل الشهير بـ«فرنسي» لاعب الوسط الصاعد، خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق قيد كل من السيد أسامة، ومحمد إبراهيم، وأحمد مجدي، وأحمد خضري، ومحمد حمد، ضمن قائمته الأفريقية، في ظل قرار منع القيد المفروض على النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على خلفية 10 قضايا.

قائمة الزمالك الأفريقية:

وبانضمام الثنائي أحمد حسام ويوسف وائل «فرنسي»، أصبحت القائمة الأفريقية النهائية للزمالك تضم 35 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود أشرف الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمد إسماعيل – محمود حمدي الونش – عمر جابر – حسام عبد المجيد – أحمد حسام.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – نبيل عماد دونجا – أحمد عبد الرحيم «إيشو» – أحمد ربيع – أحمد حمدي – محمد شحاتة – آدم كايد – عبد الله السعيد – بارون أوتشينج – محمد السيد – يوسف وائل «فرنسي».

خط الهجوم: شيكو بانزا – خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر – سيف الجزيري – أحمد شريف – السيد أسامة – محمد إبراهيم – أحمد مجدي – أحمد خضري – محمد حمد.