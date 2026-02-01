زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع Bliss Gate، بمدينة الشيخ زايد المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية والذى تتولى تطويره وتسويقه شركة التعمير للتطوير العقاري– TOREC DEVELOPMENTS، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحضر الزيارة قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد، وتفقد الشربيني، كافة مكونات مشروع Bliss Gate، واستمع إلى شرح مسئولي شركة توريك بشأن تطور الأعمال التنفيذية بالمشروع.

ويقع مشروع Bliss Gate على طريق الريفيرا بتوسعات مدينة الشيخ زايد وبالقرب من طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، ويقام على مساحة 25 فدانا، ويحتوي على 27 عمارة بإجمالي 690 وحدة سكنية. وأكد المهندس محمد أنور، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتطوير العقاري – توريك، أن الأعمال تسير على قدم وساق بمشروع Bliss Gate وبجميع المشروعات التي تتولي الشركة تطويرها وذلك فى إطار الحرص على الالتزام بالجدول الزمني للتسليم.

وأضاف أن شركة توريك تولت إعادة تطوير وتأهيل العمارات بمشروع Bliss Gate والقيام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب والتشطيبات، كما تم مراعاة بعد الملاحظات التي تقدم بها الحاجزين بالمشروع وتم إضافتها.

