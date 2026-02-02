أعلنت شركة "جوجل" عن تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الخبيثة التي استغلت ملايين الأجهزة الذكية حول العالم، من بينها هواتف تعمل بنظام "أندرويد"، عبر تحويلها إلى بوابات إنترنت تستخدم في أنشطة مشبوهة دون علم أصحابها.

تعطيل شبكة خبيثة

وقالت "جوجل" إنها حصلت على أمر قضائي فيدرالي في الولايات المتحدة مكنها من تعطيل عشرات الأنظمة الخلفية والمواقع الإلكترونية التابعة لشركة صينية تدعى "Ipidea"، كانت تدير ما وصفته الشركة بأنه أكبر شبكة "Residential Proxy" في العالم.

كيف تعمل شبكات الـ Residential Proxy؟

وبحسب تقرير نشره موقع "PhoneArena"، تعتمد هذه الشبكات على تمرير حركة الإنترنت الخاصة بالمخترقين عبر أجهزة مستخدمين عاديين، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية الذكية، بحيث يبدو النشاط الإلكتروني وكأنه صادر عن مستخدمين حقيقيين وليس عن جهات خبيثة.

تطبيقات وألعاب مجانية وراء الاختراق

وأوضحت "جوجل" أن ملايين المستخدمين انضموا إلى هذه الشبكة دون علمهم، بعد تحميل تطبيقات أو ألعاب مجانية تحتوي على شيفرات خفية مرتبطة بشركة "Ipidea".

وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات، يصبح الهاتف جزءا من شبكة تسمح باستخدام عنوان الإنترنت الخاص بالمستخدم لإخفاء أنشطة قد تكون غير قانونية.

تدخل "Play Protect" لإزالة التهديد

وأكدت الشركة أن نظام الحماية المدمج في "أندرويد" المعروف باسم "Play Protect" بدأ تلقائيا في تحذير المستخدمين من هذه التطبيقات، والعمل على إزالتها، إضافة إلى منع أي محاولات مستقبلية لتثبيتها.

انتشار واسع بدعم مادي للمطورين

ورغم إجراءات الحماية، تمكنت "Ipidea" من الانتشار على نطاق واسع، بعدما كانت تقدم حوافز مالية للمطورين مقابل كل عملية تنزيل لحزمها البرمجية المدمجة داخل التطبيقات.

تحويل ملايين الأجهزة إلى شبكة هجمات

وخلال العام الماضي، استغل مهاجمون هذه الشبكة للسيطرة على أكثر من مليوني جهاز، وتحويلها إلى شبكة هجمات إلكترونية ضخمة عرفت باسم "Kimwolf"، استخدمت في تنفيذ هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) أدت إلى تعطيل عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى.

أقوى شبكة "بوت نت" تم رصدها

ووصف باحثون في مجال الأمن السيبراني شبكة "Kimwolf" بأنها واحدة من أقوى شبكات "البوت نت" التي تم اكتشافها حتى الآن.

9 ملايين جهاز أندرويد ضمن الشبكة

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شبكة "Ipidea" كانت تضم ما يقرب من 9 ملايين جهاز يعمل بنظام "أندرويد" حول العالم، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكة أدى إلى فصل ملايين الأجهزة عنها، إلى جانب حذف مئات التطبيقات المرتبطة بها من متجر "جوجل بلاي".

من جانبها، قالت شركة "Ipidea" إن خدماتها موجهة لأغراض تجارية مشروعة، وإنها تعارض أي استخدام غير قانوني، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد في السابق على أساليب تسويق عدوانية قبل أن تتوقف عنها.

وشدد خبراء الأمن السيبراني على ضرورة توخي الحذر عند تثبيت التطبيقات، خاصة المجانية منها ومن مصادر غير معروفة، مع أهمية مراجعة الأذونات المطلوبة، وحذف أي تطبيق غير مستخدم أو غير موثوق.