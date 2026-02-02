اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تحتفل وزارة الأوقاف، بعد صلاة المغرب من مسجد الإمام الحسين، بليلة النصف من شعبان، اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بحضور المهندس إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نائبا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب الاشراف، ومضيف الحفل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.