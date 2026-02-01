منصة مصر العقارية تُعلن رد مقدمات حجز شقق الإسكان -(تفاصيل)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت منصة مصر العقارية، عن بدء إجراءات رد مبلغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأضافت المنصة، يتم تنفيذ إجراءات الرد من خلال الجهات المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، على نفس الحسابات البنكية المسجلة مسبقًا، خلال المدة الزمنية المعلنة.

وأكدت منصة مصر العقارية الرسمية أن دورها يقتصر على التنسيق وخدمة المواطنين، في إطار منظومة رسمية موحدة تقوم على الشفافية والمصداقية، مع توجيه جميع الاستفسارات المالية إلى الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة