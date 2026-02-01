إعلان

منصة مصر العقارية تُعلن رد مقدمات حجز شقق الإسكان -(تفاصيل)

كتب : محمد عبدالناصر

06:58 م 01/02/2026

شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت منصة مصر العقارية، عن بدء إجراءات رد مبلغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأضافت المنصة، يتم تنفيذ إجراءات الرد من خلال الجهات المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، على نفس الحسابات البنكية المسجلة مسبقًا، خلال المدة الزمنية المعلنة.

وأكدت منصة مصر العقارية الرسمية أن دورها يقتصر على التنسيق وخدمة المواطنين، في إطار منظومة رسمية موحدة تقوم على الشفافية والمصداقية، مع توجيه جميع الاستفسارات المالية إلى الجهات المعنية.

شقق الإسكان منصة مصر العقارية

