موعد نهاية إجازة نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية

تستعد المدارس بجميع المراحل الدراسية لاستقبال طلابها بعد انتهاء إجازة نصف العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، المقررة يوم الخميس 5 فبراير 2026، وفق الخريطة الزمنية الرسمية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجاري يمتد من 20 سبتمبر 2025 وحتى 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا مقسمة على فصلين دراسيين، كما أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، فيبدأ التجهيز لامتحاناتهم يوم الأحد 31 مايو 2026، على أن تبدأ الامتحانات الفعلية بعد ذلك مباشرة، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فقد تم تحديد موعد بدء امتحاناتهم يوم السبت 20 يونيو 2026، مع الاستمرار في توزيع المناهج والأنشطة التعليمية وفق الجدول الزمني للعام الدراسي.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني