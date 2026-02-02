إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية

كتب- أحمد الخطيب:

09:33 ص 02/02/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الاثنين 2-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4513 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5802 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6770 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7737 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240620 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.18% إلى نحو 4493 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

