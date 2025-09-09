التنمية الحضرية: مشاريع لتحويل الفراغات العامة إلى مساحات مستدامة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن اختتام فعاليات الورشة النهائية لمشروع "الحوكمة الحضرية المحلية: المشاركة في الفراغات العامة بالمدن العربية (PR-GPS)"، والذي استضافته منطقة الخيالة بالقاهرة.

يأتي المشروع ضمن تعاون بحثي دولي ممول من برنامج DAAD – الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (Ta’ziz Netzwerke 2023–2025)، وتنفذه وحدة "هابيتات" بجامعة برلين التقنية، بمشاركة أكثر من 20 شريكًا من جامعات وهيئات حكومية ومنظمات مجتمع مدني من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

وأكد الصندوق، بصفته الشريك الحكومي المصري، أن المشروع يهدف إلى تطوير الفراغات العامة بشكل تشاركي يراعي الهوية الثقافية والاجتماعية ويعزز جودة الحياة في المدن.

وشهدت منطقة الخيالة نموذجًا تطبيقيًا ناجحًا، حيث تحولت إحدى المساحات المهجورة إلى بيئة حضرية حيوية تضم ألعابًا للأطفال وأماكن جلوس ومظلات ومساحات خضراء، بمشاركة سكان المنطقة وطلاب وخبراء ومتطوعين من خمس جامعات مصرية.

وقد اعتمد التنفيذ على استخدام المواد المحلية وتشغيل العمالة من داخل المجتمع، ما عزز إحساس الملكية وضمن استدامة المشروع مع تنشيط الاقتصاد المحلي.

وشارك الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، في افتتاح المساحة الجديدة إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وسط أجواء احتفالية جسدت روح التعاون المجتمعي.

واختتمت فعاليات المشروع بحفل أقيم في معهد جوته بالدقي بمشاركة الشركاء والأكاديميين والطلاب وممثلي المجتمع المحلي، حيث جرى استعراض نتائج ثلاث سنوات من العمل الميداني في العراق وتونس والأردن، وصولًا إلى التجربة المصرية الأخيرة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون الدولي لدعم الحوكمة الحضرية التشاركية وضمان الاستدامة المستقبلية.

وجدد صندوق التنمية الحضرية التزامه بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في بناء مدن مستدامة ومجتمعات أكثر ترابطًا.

