قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة سددت ضرائب للدولة ب20 مليار جنيه خلال 2023، و9 مليارات خلال 2024، لافتا إلى أن شركة العاصمة من أكبر 5 شركات تسدد ضرائب للدولة.

وأضاف عباس خلال كلمته بمؤتمر ثينك كوميرشال، أن الشركة تستهدف مبيعات بـ20 مليار جنيه خلال العام الحالي من خلال بيع الأراضي، لافتا إلى أنه توجد 10 طلبات تحت الدراسة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع المطورين.

وأكد عباس أن شركة العاصمة الإدارية تساعد كافة المطورين وتقدم لهم كافة التسهيلات للانتهاء من المشروعات حتى لا يتضرر المشتريين.

