إعلان

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف

كتب : محمد عبدالناصر

06:36 م 08/01/2026

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات حياة كريمة لتطوير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة، بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات.

تناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عدد من محافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية نطاق عمل الوزارة والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وأكد الوزير، أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب حياة كريمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر
نصائح طبية

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
حوادث وقضايا

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

الرئيس الكولومبي يرد على شائعة اتصاله بترامب خوفًا من مصير مادورو
شئون عربية و دولية

الرئيس الكولومبي يرد على شائعة اتصاله بترامب خوفًا من مصير مادورو
ميار الببلاوي: انتقدت شيرين عبدالوهاب لهذا السبب وهيفاء وهبي ملكة الأنوثة
زووم

ميار الببلاوي: انتقدت شيرين عبدالوهاب لهذا السبب وهيفاء وهبي ملكة الأنوثة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية