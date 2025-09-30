الإسكان: حملات مكثفة بالمدن الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدداً من أجهزة المدن الجديدة، واصلت تنفيذ حملات مواجهة الظواهر العشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، بجانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والذي ركز على أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدن الجديدة وتنمية الموارد.

وشملت الحملات وأعمال التطوير مدن القاهرة الجديدة، و٦ اكتوبر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، وعدة مدن أخرى، وهناك متابعة دورية لمواصلة تلك الجهود.

وفي هذا الإطار، قام عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور علي الطرق والمحاور بالمدينة للوقوف على حالة النظافة العامة والتأكيد على ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق، وتم التأكيد على تكثيف العمل والمعدات للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.

كما نفذ جهاز مدينة برج العرب الجديدة حملة إشغالات بالحي الأول، وحملة لضبط وإزالة وصلات المياه بالمدينة، بجانب مواصلة أعمال رفع كفاءة طريق محور حسن علام من ميدان حسن علام حتي ميدان كليوباترا.

بينما واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعمال تطوير محور ٢٦ يوليو نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات.

كما نفذ جهاز مدينة 15 مايو، قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، ومخالفات بناء بسوق مجاورة 27، والمجاورة 28.

وفي السياق ذاته، نفذ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عدة حملات أسفرت عن غلق وتشميع وسحب محال مخالفة بأحد المولات التجارية بالحى الخامس، وإزالة فورية للإشغالات والباعة الجائلين أعلى كوبري "هايبر"، وإعادة تنظيم الحركة بالمنطقة، وضبط مركبات مخالفة، تم مصادرتها، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بنائية بإزالة أعمدة "رووف" غير قانونية بمنطقة المستثمرين.

كما قام جهاز العبور بحملات مكثفة علي كافة المحاور لرفع الإشغالات والمخلفات كما قام باستكمال دهانات أعمدة الكهرباء والتطوير بالحي التاسع بمدينة العبور.