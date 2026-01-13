بث مباشر| احتفالية سكن لكل المصريين

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"، التي تنظم لتسليط الضوء على حصاد المبادرة الرئاسية في ملف الإسكان على مدار عقد كامل.

ويحضر الاحتفالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار استعراض ما حققته المبادرة من إنجازات ملموسة في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا لمسيرة مبادرة سكن لكل المصريين منذ انطلاقها، ودورها في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، باعتبارها واحدة من أبرز المشروعات القومية التي تبنتها الدولة في مجال الإسكان خلال السنوات العشر الماضية.

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر للفاعلية من خلال متابعة قناة اكسترا نيوز، أو عن طريق متابعة الفيديو التالي:

