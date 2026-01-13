الإسكان: 2.4 مليون مواطن تقدموا للإسكان الاجتماعي ونسب الإشغال 94%

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد نموًا كبيرًا في معدلات الإقبال منذ إطلاقه، موضحة أن عدد المتقدمين في السنة الأولى للبرنامج بلغ نحو 19 ألف مواطن فقط، قبل أن يرتفع تدريجيًا ليصل حاليًا إلى نحو 2.4 مليون مواطن، بما يعكس تزايد الثقة في البرنامج واستمرارية الإقبال عليه.

وأكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في توفير وحدات سكنية لأكثر من 150 ألف أسرة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن الصندوق أولى اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 10 آلاف مواطن من هذه الفئة، بما يضمن دمجهم المجتمعي وتلبية احتياجاتهم السكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن نسب الإشغال بمشروعات الإسكان الاجتماعي بلغت نحو 94%، وهو ما يعكس نجاح البرنامج في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها.